Och zu Péiteng gëtt et e Sonndeg nach eng Kavalkad, ma wëll déi schonn ëm 14.11 Auer lassgeet, mécht Réimech ëm 14.30 Auer offiziell den Ofschloss. Genee geholl gëtt an der Muselgemeng awer schonn de ganze Weekend gefeiert. Lass goung et e Freideg mat engem After Work a Bal, ier et e Samschdeg mat engem Kannerfuesbal an dem “Hausbal wéi fréier” weidergoung.
E Sonndeg ass de Startschoss vun der Pressessioun dann ëm 14.30 Auer, wou d’Kavalkad eng Stënnche laang iwwer d’Route du Vin a Richtung vum Zelt geet. Tickete fir d’Réimecher Kavalkad a weider Infoe fannt Dir hei.
Wien es nom Ëmzuch duerch Réimech nach net genuch huet, dee kann e Sonndeg den Owend op der “After Cavalcade Party” nach eng leschte Kéier alles ginn, an am Zelt d’Fuessaison ausklénge loossen.