Ziler setzen, aktiv ginn a sech engagéierenDräi Jonker erzielen, wéi eng Roll de Mérite Jeunesse an hirer Entwécklung spillt

Lea Schwartz
Jonker dozou motivéieren, an hirer Fräizäit aktiv ze ginn - dat ass eent vun den Ziler vum Mérite Jeunesse.
Update: 17.03.2026 17:29
De Mérite Jeunesse: Jonker belounen, déi sech engagéieren
Jonker dozou motivéieren, an hirer Fräizäit aktiv ze ginn - dat ass eent vun den Ziler vum Mérite Jeunesse.

De Programm Mérite Jeunesse ass fir Jonker tëscht 14 an 25 Joer an international unerkannt. En ass Deel vum “Duke of Edinburgh’s International Award”, deen et an 130 Länner gëtt.

D’Zil fir déi Jonk ass et, sech a véier verschiddene Kategorië perséinlech Ziler ze setzen a weider ze entwéckelen. Dorënner fält: Sport, ee Benevolat an een Talent. Donieft solle si och un enger Expeditioun deelhuelen oder selwer organiséieren. Dat ass een Hike iwwer puer Deeg. Jee no Niveau méi oder manner laang. Et ginn am Ganzen dräi Niveauen. Dat ass Bronze, Sëlwer a Gold. Eemol d’Joer gëtt et eng Diplomiwwerreechung, esou kruten dëst Joer kruten 335 Jonker een Diplom.

Iwwerreechung vum Mérite Jeunesse a Presenz vum Grand-Duc Guillaume (11.3.26)

Am Reportage léiere mir véier Kandidate kennen, déi och scho virum Mérite Jeunesse ganz aktiv waren. De Pit Lentz engagéiert sech zanter senger Kandheet an de Scouten. D’Verity huet éiergäizeg Ziler an der Liichtathletik an d’Loredana reit an investéiert all Dag vill Zäit a säi Sport. Wéi eng Roll de Mérite Jeunesse an hirer Entwécklung spillt, gesitt Dir am Reportage.

De Pit Lentz engagéiert sech zanter senger Kandheet an de Scouten.
De Pit Lentz engagéiert sech zanter senger Kandheet an de Scouten. © RTL
D'Verity huet éiergäizeg Ziler an der Liichtathletik.
D’Verity huet éiergäizeg Ziler an der Liichtathletik. © RTL
D'Loredana reit an investéiert all Dag vill Zäit a säi Sport.
D’Loredana reit an investéiert all Dag vill Zäit a säi Sport. © RTL
De Pit Lentz engagéiert sech zanter senger Kandheet an de Scouten.
D'Verity huet éiergäizeg Ziler an der Liichtathletik.
D'Loredana reit an investéiert all Dag vill Zäit a säi Sport.

Méi Informatiounen zum Mérite Jeunesse fannt Dir op hirem Site.

Am meeschte gelies
E Papp kämpft ëm seng Kanner (Deel 1)
Aus Familljevakanz gëtt juristeschen Albdram: Lëtzebuerger Papp gëtt vu senge Kanner a Mexiko getrennt
Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus
"Et ass bal komplette Stëllstand hei"
Video
Sécherung vu Strooss vun Hormus
Trump reprochéiert Länner Manktem un Hëllefsbereetschaft
17 Deeg Krich am Iran
NATO wiert sech géint Fuerderung aus den USA, u Konflikt deelzehuelen
Video
2,5 Milliarden Euro
De Finanzministère huet e Méindeg e weidere Prêt gemaach
15
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
48 Stonnen Entwécklungszäit fir e Videospill
"Don’t Jinx it" wënnt dëst Joer d'Game Jam an der Abtei Neimënster
Fotoen
0
Wëll Déiere vun der Front
Am ukrainesche "White Rock Bear Sanctuary" erwächen d'Bieren aus dem Wanterschlof
Video
Tréier
Renovéierungsaarbechten un der Porta Nigra sollen aus guddem Grond méi laang daueren
Video
15
An de Kannaniuuss dës Woch
Ee Meteorit, Äiskonschtlaf, ee Projet géint Stereotyppen a mir weise wat de Ramadan ass.
Video
Nächste Weekend
Vum Feld op de Glacis - 5. Editioun vum "Bauerenhaff an der Stad"
Fotoen
Ganz vill Fotoen
Um Sonndeg war zu Péiteng Kavalkad mat 69 Gruppen an 30 Ween
Video
Fotoen
0
