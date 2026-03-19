RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Japanesche Wiederdéngscht confirméiertKiischtebléi zu Tokio huet en Donneschdeg offiziell ugefaangen

RTL mat AFP
Zu Tokio huet en Donneschdeg d'Kiischtebléi offiziell ugefaangen, nodeems de japanesche Wiederdéngscht d'Opbléie vum Yoshino-Bam confirméiert huet.
Update: 19.03.2026 16:12
D'Saison vun der Kiischtebléi 2026 huet offiziell den 19. Mäerz ugefaangen, nodeems 61 oppe Käpp um Yoshino-Bam gezielt goufen.
© KAZUHIRO NOGI/AFP

An der japanescher Haaptstad Tokio huet d’Saison vun der beléifter Kiischtebléi offiziell ugefaangen: “Haut gouf d’Opbléie vum Yoshino-Kiischtebam observéiert”, sou de japanesche Wiederdéngscht en Donneschdeg an enger mat Spannung erwaarter Matdeelung.

Den Ufank vun der Kiischtebléi zu Tokio gëtt offiziell annoncéiert, soubal sech un engem bestëmmte Kiischtebam beim Yasukuni-Schräin op d’mannst fënnef Käpp opgemaach hunn. Schonn en Donneschdegmoien hate lokal Reporter iwwer Dosende vu rosa Blieder um Bam bericht.

Fir déi offiziell Ukënnegung sinn zwee Vertrieder vum Wiederdéngscht virun d’Journaliste getrueden an hu se gezielt. No e puer Minutten huet ee vun hinnen dunn ënner Applaus matgedeelt, datt sech schonn 61 Käpp opgemaach hätten.

Eng Spectatrice bei der Zeremonie beim Yasukuni-Schräin sot, den Ufank vun der Kiischtebléi géif Hoffnung an Zäite vum Krich bréngen. Wärend der Saison profitéieren traditionell vill Awunner, fir an de Stater Parken ze picknicken.

Dem Wiederdéngscht no huet d’Kiischtebléi dëst Joer fënnef Deeg méi fréi ugefaangen, ewéi am laangjäregen Duerchschnëtt, deen op de 24. Mäerz fält. Wéinst den zanter Mëtt Februar ongewéinlech doucen Temperature war eng méi fréi Bléi erwaart ginn, esou e Vertrieder vum Wiederdéngscht géintiwwer der Noriichtenagence AFP.

De fréisten Ufank vun der Kiischtebléi gouf dem Wiederdéngscht no an de Joren 2020, 2021 an 2023 registréiert; deemools hunn d’Käpp sech jeeweils de 14. Mäerz opgemaach.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.