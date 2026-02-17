RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger am AuslandNorah Noush – Eng Lëtzebuerger Dänzerin tëscht London a Lëtzebuerg

Raoul Schmitz
An eiser Serie "Lëtzebuerger am Ausland" stelle mir reegelméisseg Mënschen vir, déi hire Wee an d'Ausland fonnt hunn. An der Fuesvakanz féiert eis Rees op London – bei d'Choreographin an Dänzerin Nora Nouche Hoffmann, besser bekannt als Norah Noush.
Update: 17.02.2026 19:00

Vum Kandheetsdram op déi international Bün

Schonn als klengt Meedchen huet d’Nora hir Passioun fir d’Danzen entdeckt. Wat mat deenen éischte Schrëtt am Danzsall ugefaangen huet, ass haut zu enger professioneller Karriär ginn. Zu London schafft si als Dänzerin a Choreografin an enger Metropol, déi vill Méiglechkeete bitt, fir vum Danzen ze liewen.

Am Verglach zu Lëtzebuerg ass d’Konkurrenz grouss, mee d’Opportunitéiten och. International Auditiounen, Workshops a Battles gehéieren hei zum Alldag. Fir d’Nora war séier kloer: Wa si sech kënschtleresch weiderentwéckele wéilt, misst si de Sprong an eng Weltstad woen.

House-Dance-Battle zu London

Mir hunn d’Nora bei engem spezielle House-Dance-Battle zu London begleet. Do treffe sech Dänzerinnen an Dänzer aus der ganzer Welt, fir sech am direkte Verglach ze moossen. Et geet ëm Technik, Kreativitéit, Ausdrock – an ëm Perséinlechkeet.

Fir d’Nora ass esou en Event net nëmme Konkurrenz, mee och Inspiratioun. Den internationalen Austausch präägt hire Stil a bréngt ëmmer nees nei Impulser.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich wënnt d'Häre-Staffel am Biathlon
Video
12
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Zanter Dezember 2025 verschwonnen
Läich vu vermësstem Mann zu Mont-Saint-Martin fonnt
Fotoen
Overshoot Day zu Lëtzebuerg
Vun en Dënschdeg u liewe mir "op Kredit" bei der Natur
43
Géint Depressioun & Co
D'Stimulatioun vum Vagusnerv soll Wonner bewierken
Audio
2
Weider News
Neie Rekord
Pokémon-Kaart fir ëmgerechent knapp 14 Milliounen Euro verkaf
0
Gala Dinner vun Euro-Asie
450 Gäscht feiere chineesescht neit Joer am Casino 2000
Fotoen
Rosenmontag
Honnerte Clowne versammele sech fir Rekordversuch zu Tréier
Fotoen
0
E Sonndeg war den Optakt fir den traditionelle Karneval zu Rio.
Dräi Deeg Festivitéiten
De Karneval vu Rio gouf e Sonndeg lancéiert
Video
0
Fréijoersfest
Feier fir chineesescht neit Joer zu Dubai
Video
52 Gruppe sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.