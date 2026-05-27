Sauna-Seance a Live-Performance transforméierenLëtzebuerger Duo prett fir "Aufguss"-Weltmeeschterschaft

Sibila Lind
Eng Performance an der Sauna - wou Hëtzt, Doft, Musek a Storytelling zesummekommen. Dëst ass d'Welt vum "Aufguss", a genee do wëllen d'Julie Picca an de Lucas Bordin nach eng Kéier hir Spueren hannerloossen.
Update: 27.05.2026 07:00

Déi berüchtegt Sauna-Weltmeeschterschaften - wou d'Participante sech gezwongen hunn, esou laang wéi méiglech an extremer Hëtzt ze bleiwen - goufen no engem tragesche Virfall 2010 zu Heinola a Finnland, bei deem ee Participant gestuerwen an en aneren uerg blesséiert gouf, annuléiert.

Am Laf vun de leschten zéng Joer huet awer eng aner Aart vu Sauna-Concours d'Bün eruewert: d'"Aufguss"-Weltmeeschterschaft. Hei geet et net dorëm, am längsten an der Sauna ze bleiwen, mä eng traditionell Sauna-Seance an eng Live-Performance ze transforméieren, andeems mat Doft, Musek, Beliichtung a Choreographie eng Geschicht erzielt gëtt.

Eng Performance an der Sauna - wou Hëtzt, Doft, Musek a Storytelling zesummekommen. Dëst ass d'Welt vum "Aufguss", a genee do wëllen d'Julie Picca an de Lucas B

D'Julie Picca an de Lucas Bordin sinn allen zwee Sauna-Meeschteren am Domaine Thermal zu Munneref a preparéiere sech nom leschte Joer op hir zweet Participatioun beim Concours.

“Supporter la chaleur pendant une séance d’Aufguss, ça demande quand même une certaine préparation physique. Il y a un vrai travail cardio derrière”, erkläert d'Julie. “Avec le temps, on apprend aussi à mieux gérer sa respiration, son énergie et ses mouvements pour tenir toute la séance.”

Kierperlech Virbereedung eleng ass awer net genuch fir d'"Aufguss"-Weltmeeschterschaft – d'Kompetitioun verlaangt och eng staark kreativ Visioun.

“On pense avoir trouvé une histoire qui pourrait être inspirée un peu du film ‘La Soupe aux choux’ et ‘J’ai épousé une extraterrestre’”, erkläert de Lucas. “Avec Julie, on se répartit les rôles et on essaye de trouver une histoire originale à raconter dans le sauna, adaptée à un sauna de 300 personnes.”

Ier si am September dëst Joer fir d'Weltmeeschterschaft an Däitschland reesen, muss den Duo am August als éischt eng Qualifikatiounsronn an Holland hannert sech bréngen, fir sech an der Finall ze qualifizéieren – an d'Chance kréien, Lëtzebuerg ze vertrieden.

