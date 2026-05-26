RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bijouen nach ëmmer vermësstSpektakulären Iwwerfall op Louvre soll verfilmt ginn

RTL mat AFP
De spektakulären Déifstall vu Bijouen am Wäert vu ronn 100 Milliounen Dollar aus dem Louvre zu Paräis am Oktober 2025 soll op déi grouss Leinwand kommen.
Update: 26.05.2026 18:36
De Louvre zu Paräis kuerz nom Iwwerfall am Oktober 2025.
De Louvre zu Paräis kuerz nom Iwwerfall am Oktober 2025.
© CARINE SCHMITT/Hans Lucas via AFP

De spektakulären Iwwerfall op de Louvre zu Paräis, bei deem Onéierlecher am Oktober 2025 Bijouen am Wäert vu ronn 100 Milliounen Dollar matgoe gelooss hunn, soll elo zum Film ginn. De franséische Regisseur Romain Gavras, deen ënnert anerem duerch de Film "Sacrifice" mat der Anya Taylor-Joy bekannt ass, wäert d'Geschicht vum Déifstall mat Inspiratioun aus dem investigative Buch "Main basse sur le Louvre" op déi grouss Leinwand bréngen.

Dëst Buch, dat vun dräi Journalisten aus de bekannte franséische Medie Le Parisien, Le Monde a Paris Match geschriwwe gouf, kënnt de Mëttwoch an d'Bicherbutteker. Den zoustännege Verlag Flammarion huet en Dënschdeg confirméiert, datt d'Rechter un der Geschicht schonn un d'Produktiounsfirma Iconoclast verkaaft goufen.

Weder de Film-Titel nach d'Besetzung si bis ewell bekannt.

Den Déifstall hat Enn 2025 international fir Opreegung gesuergt an eng Sécherheetskris am berüümte Musée ausgeléist, déi derzou gefouert huet, datt d'Direktesch Laurence des Cars ofgeléist gouf. Och no siwe Méint Ermëttlungen a Festname vun Haaptverdächtege feelen d'Bijoue weiderhin.

D'Auteure vum Buch schwätzen an hirem Wierk vun engem "Puzzle, dat d'Ermëttler duerchernee mécht". Si ënnersträichen, datt den Iwwerfall illustréiert, wéi d'Klaue vu Konschtwierker fir vill Krimineller zu engem normale Geschäft ginn ass.

No spektakulärem Déifstall
Gitter virun Abrochsfënster vum Louvre installéiert

Am meeschte gelies
Zu Buggenhout an der Belsch
Véier Doudesaffer, dorënner zwee Kanner, bei Accident tëscht Schoulbus an Zuch
Video
Gréiwemaacher
Mann, deen an d'Musel gesprongen ass, huet net iwwerlieft
Déidlechen Accident
22 Joer al Motocyclistin no Accident am Mëllerdall gestuerwen
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Trotz Wafferou
USA gräifen iranesch Rakéitebasen a Minne-Schëffer un
21
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ofkillung bei 30 Grad
Summerfeeling um Stauséi op Päischtdënschdeg
Video
Fotoen
0
Cooper's Hill an England
Däitsche YouTuber rullt sech am séiersten de Bierg erof a gewënnt Kéis-Course
Video
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Bei Dram-Wieder
Flott Impressioune vun der Escher Päischtkiermes
Fotoen
Rekord am Mount Everest: Ein britischer Bergsteiger hat zum 20. Mal den Gipfel des höchsten Berges der Welt bezwungen.
Neie Rekord
Britt Kenton Cool fir d'20. Kéier um Sommet vum Mount Everest ukomm
Wendeltrap Eiffeltuerm
Paräis
Stéck vum Eiffeltuerm fir 450.000 Euro versteet ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.