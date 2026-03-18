Sozial-beruffleche ProjetMaison Sourrire: En neien Ufank fir benodeelegt Leit

Sibila Lind
D'Maison Sourrire huet am Februar hir Dieren opgemaach a bitt e sozial-beruffleche Projet un, deen e Café, e Buttek a verschidden Atelieren ëmfaasst. D'Missioun ass einfach awer effektiv: de 47 Beneficiairen d'Chance ginn, en neit Kapitel an hirem Liewen unzefänken.
Update: 18.03.2026 17:51
Maison Sourrire: En neien Ufank fir benodeelegt Leit
D’Maison Sourrire huet am Februar hir Dieren opgemaach a bitt e sozial-beruffleche Projet un, deen e Café, e Buttek a verschidden Atelieren ëmfaasst.

D’Leit, déi bei d’Maison Sourrire kommen, hu ganz verschidden Hannergrënn, awer si deelen eng gemeinsam Erfarung: Vill ware virdru vum REVIS ofhängeg an hate grouss Schwieregkeeten, eng stabil Aarbecht ze fannen.

“Jorelaang hunn ech net vill gemaach, well ech mat schwéierer Depressioun gekämpft hunn”, seet d’Sandrine Ermer, 35. “Zënter ech hei sinn, huet sech meng mental Gesondheet verbessert.”

An der Maison Sourrire entwéckelen d’Beneficiairë sozial a praktesch Fäegkeeten a verschiddene Beräicher, dorënner Kachen a Service um Dësch, Upcycling, Botzen, Logistik an Administratioun.

“D’Leit konnte wielen, wat se maache wollten. An dat ass mir ganz wichteg, well vulnerabel Leit dacks keng Wiel hunn. Hei schaffe mir wierklech mat deem, wat d’Leit wëlle sinn”, seet d’Marie Laurini, Direktesch vu Maison Sourrire.

Beim Projet geet et net nëmmen ëm technesch Ausbildung, mä och dorëms, Selbstvertrauen an Onofhängegkeet nees opzebauen.

“Ech si Mamm vu fënnef Kanner, dorënner eent mat besonnesche Besoinen, an ech hunn eng laang Paus vu menger 22-järeger Karriär gemaach. Ech hunn e puer schwéier a schmäerzhaft Erfarungen a mengem Liewen duerchgemaach. Hei schaffen ech un der Rezeptioun am Buttek, an et ass wierklech gutt fir mech, Bezéiungen a mengem Liewen nei opzebauen. Am wichtegsten ass, datt ech vill Selbstvertrauen zeréckkréien a mäi Selbstwäertgefill stäerke kann”, seet d’Sophie Brillet.

D’Marie hofft, datt dëse Projet als Sprangbriet déngt an de Beneficiairen hëlleft, de Schratt op den Aarbechtsmarché erfollegräich ze meeschteren.

“Si hunn 11-Méint-Kontrakter an um Enn siche mir no Partnerfirmen, déi interesséiert sinn, engem eng zweet Chance ze ginn“, seet d’Marie. D’Maison Sourrire ass e Pilotprojet, dee vum Ministère fir Famill an Integratioun matfinanzéiert gëtt a fir déi nächst zwee Joer leeft.

