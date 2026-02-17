RTL TodayRTL Today
Gala Dinner vun Euro-Asie450 Gäscht feiere chineesescht neit Joer am Casino 2000

Den 9. Februar gouf am Casino 2000 dat chineesescht neit Joer virgefeiert. Invitéiert hat den Euro Asie Schengen International Group.
Update: 17.02.2026 08:01
Den Euro Asie Schengen International Group hat Ufank Februar an de Chapito vum Casino 2000 fir e Gala Dinner agelueden. Dat fir dat chineesescht neit Joer, dat eréischt de 17. Februar ass, virzefeieren. 450 Gäscht haten Euro-Asie no dofir den 9. Februar de Wee op Munneref gepackt.

Organiséiert gouf den Owend mam Zil, de kulturellen Austausch tëscht Lëtzebuerg a China ze fërderen. Ugefaangen huet den Owend mat Bäiträg vu Schüler a Kënschtler aus dem Stater Conservatoire, dem Athénee an der LUNEX University. Nieft dem President vun der Organisatioun, dem Yong Zhang, hunn och de Chamber-President Claude Wiseler, de Li Chuan aus der Jiangsu-Provënz an d’Hua Ning, Ambassadrice vun der Volleksrepublik China zu Lëtzebuerg, eng Ried gehalen.

No de Rieden hunn iwwer 30 Kënschtler aus der Jiangsu-Provënz traditionell Musek, Danz, Akrobatik an Elementer aus der Kunqu-Oper presentéiert. Ofgeschloss gouf den Owend mat engem chineesesche Gala Dinner.

Liest dozou och nach:

Chineesescht Neit Joer zu Lëtzebuerg
Wéi feiert déi chineesesch Communautéit hei am Land?

