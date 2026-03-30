Hei lafen déi verrécktst, krommst a witzegst Lidder, déi een net all Dag am Radio héiert. Vu Schlager, iwwer Pop, bis bei aussergewéinlech Klassiker a richteg witzeg Songs.
Déi geckegst Song-Iddie kënnt Dir eraschécken a mat e bësse Chance héiert Dir Äert Lidd de 6. Abrëll um Radio.
“RTL - Nieft der Plakk*": Op Ouschterméindeg vun 13 bis 19 Auer mat villen Iwwerraschung, Musek a gutt Laun.
*Op dësem Dag ass net just d’Musek nieft der “Plakk”, ma och d’Grammatik vun dësem Wuert huet eng kleng ofkritt.