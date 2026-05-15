RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bei Idar-ObersteinPolice stoppt Auto an deem 12 Persoune waren

RTL mat AFP
Déi eng louchen der Police no queesch op der Réckbänk, déi aner souzen an der Mall.
Update: 15.05.2026 10:21
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Datt een esou vill Leit an en Auto géif kréien, hätte wuel och d'Polizisten aus Rheinland-Pfalz net geduecht. Dat haten awer eng Grupp Jonker en Donneschdeg den Owend hikritt.

Bei enger Policekontroll zu Fischbach net wäit vun Idar-Oberstein ewech hunn d'Beamten en Auto ugehalen, bei deem e puer Leit ze vill dra souzen. "Déi jugendlech Passagéier louchen dobäi deelweis queesch iwwer d'Réckbänk oder souzen an der Mall, ouni hei geséchert ze sinn". Si waren um Wee zeréck, nodeems si op engem Evenement fir Pappendag waren.

De Chauffer hat dobäi och nach ze déif an d'Glas gekuckt, well beim Test koume beim Mann 1,1 Promill eraus. Si hunn an deem Zoustand natierlech net dierfe weiderfueren, eng Enquête gouf opgemaach.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
25
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
26
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
4
Am Alter vun 88 Joer
Museker an Dirigent Pierre Cao gestuerwen
Video
3
Weider News
Aktuell lieft de klenge Lazare, dee senge Pabeieren no de 4. Dezember 1995 gebuer ass, zu Villy-Le-Pelloux a Frankräich.
Ufro bei Guiness World Record ass gemaach
Am Oste vu Frankräich lieft aktuell de wuel eelsten Hond op der Welt
Video
Fotoen
1
Luxembourg Event Association
National Campagne fir den Event-Secteur ze stäerken
Video
0
Och dëst Joer waren nees vill Leit um Landjugenddag
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
An engem Hangar um Findel baue Schüler vum Lycée Emile Metz e Fliger, dee fluchfäeg a regulär zougelooss soll ginn.
Vum Klassesall an den Hangar
Schüler aus dem Lycée Emile Metz bauen echte Fliger
Video
Fotoen
D'Sophie Garel an der Emission "les grosses têtes" um franséischen RTL.
Am Alter vu 84 Joer
Bekannt franséisch Radiostëmm a Lëtzebuerger Vertriederin beim ESC Sophie Garel gestuerwen
2
Wolleken, Reen an och alt emol Sonn: Net wierklech Feierdagswieder op Christi Himmelfaart 2026. Op der Foto den Himmel iwwer Jonglënster an der Mëttesstonn.
Wat fir e Feierdag?
Christi Himmelfaart, Häraffertendag oder souguer Chrëschtes-Klammop
Audio
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.