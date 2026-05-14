RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vum Klassesall an den HangarSchüler aus dem Lycée Emile Metz bauen echte Fliger

Anouk Siebenaler
Eng Fligermecaniciens-Klass aus dem LPEM baut en Aluminiumsfliger, deen duerno regulär zougelooss soll ginn.
Update: 14.05.2026 15:00

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Direkt nieft de Start- a Landebunne vun den décke Maschinnen um Findel hunn d'Schüler vum Lycée Emile Metz zanter September en Hangar bezunn a bauen doran e Fliger. Kee Modell, mä en echte fluchfäegen, regulär zougeloossenen Zweesëtzer aus Aluminium: En Nando Groppo Trail. Sechs Meter laang a mat enger Spannwäit vun 8,5 Meter.

Vum Klassesall an den Hangar: Schüler aus Lycée Emile Metz bauen echte Fliger
Eng Fligermecaniciens-Klass aus dem LPEM baut en Aluminiumsfliger, deen duerno regulär zougelooss soll ginn.

D'Initiativ koum vun den Enseignanten Tim Saltmann a Bert Molitor, déi selwer d’Fligermecaniciens-Klass am Emile Metz absolvéiert hunn.

"Ech hat ëmmer d’Gefill, an der Formatioun géif eppes feelen. An do ass d’Iddi opkomm, mat de Schüler e Fliger ze bauen. Fir dass mer eppes Handfestes kënne mat erabréngen, wat nei a flott ass a wat si begeeschtert. Eppes, wou net just si eppes léiere kënnen, mä och mir. Well et ass och déi éischt Kéier, dass mir esou e Fliger mat de Schüler bauen aus engem Kit", sou den Tim Saltmann.

All Donneschdeg schaffen déi 19 Schüler am Rotatiounssystem an zwee Véierer-Teams um Projet: Eent moies an eent mëttes. Véier bis fënnef Joer rechne se, bis de Fliger fäerdeg ass. Ma d’Zil wier et net, esou séier wéi méiglech fäerdeg ze ginn, mä de bescht méigleche Fliger no Industrie-Standard ze bauen. Wann e fäerdeg ass, soll de Fliger nämlech verkaf a regulär zougelooss ginn. Dat bedeit och, dass d’Schüler fir all Schrauf, déi se fest- an unzéien, Verantwortung iwwerhuele mussen. All Aarbechtsschrëtt gëtt genee dokumentéiert an och vun der Direction de l’Aviation Civile (DAC) begleet.

"Si hu sech fir de Beruff entscheet, an dann ass et wichteg, dass si léieren, dass dat eng gewëss Responsabilitéit mat sech bréngt. Si ënnerschreiwe fir all Schrauf, déi si fest- an unzéien. An dat kréie se lo scho mat op de Wee”, erkläert den Tim Saltmann.

Am meeschte gelies
Streck tëscht Iechternacherbréck a Bollenduerf nees op
2 liicht Blesséierter bei Groussbrand an Handwierkerzenter OT Weilerbach
Video
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
20
Coupe am Futtball
Rouspert an Déifferdeng stinn no Victoire am Eelefmeterschéissen an der Finall
Audio
Fotoen
5
Italien
Brasilianesch Nonn erdronk bei Rettungsaktioun viru Sizilien
Weider News
D'Sophie Garel an der Emission "les grosses têtes" um franséischen RTL.
Am Alter vu 84 Joer
Bekannt franséisch Radiostëmm a Lëtzebuerger Vertriederin beim ESC Sophie Garel gestuerwen
0
Wolleken, Reen an och alt emol Sonn: Net wierklech Feierdagswieder op Christi Himmelfaart 2026. Op der Foto den Himmel iwwer Jonglënster an der Mëttesstonn.
Wat fir e Feierdag?
Christi Himmelfaart, Häraffertendag oder souguer Chrëschtes-Klammop
Audio
0
Vun der Musel an de Baltikum
Lëtzebuerger Wäin op Erfollegswell an de baltesche Länner
Video
500 Liter Grappa saiséiert
Italieenesch Enquêteuren decken illegal Brennerei op
Video
Waffen a Munitioun dierfen net no der bekannter Comicfigur benannt ginn
EU-Geriicht zu Lëtzebuerg decidéiert
Polnesche Waffeproduzent dierf seng Produiten net "Obelix" nennen
0
Actor turned pro footballer Cristo Fernández poses for a photo during the FIFA World Cup Trophy Tour
Vum Bildschierm op den Terrain
Den "Ted Lasso"-Star Cristo Fernández ënnerschreift Kontrakt bei Profi-Futtballekipp
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.