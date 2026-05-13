RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Coupe am FuttballRouspert an Déifferdeng stinn no Victoire am Eelefmeterschéissen an der Finall

Jeff Birsens
Rouspert konnt sech zu Nidderkuer trotz engem 0:2-Réckstand nach spéit an d'Verlängerung retten an d'Eelefmeterschéisse fir sech entscheeden. Zu Uewerkuer huet Déifferdeng och am Eelefmeterschéisse géint Rodange gewonnen.
Update: 14.05.2026 00:20

1/2-Finall Coupe de Luxembourg: Déifferdeng-Rodange (13.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

E Mëttwoch den Owend stoungen an der Coupe de Luxembourg béid 1/2-Finallen um Programm. An der Finall, déi den 29. Mee am Stade de Luxembourg gespillt gëtt, wäert et zum Duell tëscht Rouspert an Déifferdeng kommen. Béid Ekippe konnte sech no jeeweils dramatesche Schlussphasen am Eelefmeterschéisse behaapten.

Déifferdeng - Rodange 1:1 (8:7 no Eelefmeterschéissen)
1:0 Dos Reis (70'), 1:1 Schur (90+6')

Zu Uewerkuer huet sech den FC Déifferdeng mat 8:7 no Eelefmeterschéisse géint Rodange duerchgesat a sech domat fir d'Finall qualifizéiert. An deenen éischte 45 Minutte kruten d'Spectateuren net all ze vill gebueden, well sech de Gaascht aus Rodange virun allem op d'Defense konzentréiert huet an et deemno och net zu ville Golchancë komm ass. Dräi Mol hätt d'Lokalekipp eng gutt Méiglechkeet op d'Féierung gehat, trotzdeem sollt et ouni Goler an d'Paus goen.

Am zweeten Duerchgang war et weider net dee beschte Match fir nozekucken. 20 Minutte viru Schluss ass den Duerchstouss aus Déifferdenger Siicht dann endlech gelongen. De Bruno Dos Reis war et, dee mat engem Schoss an de lénken Eck den um Enn decisive Gol schéisse sollt. Wéi alles dono ausgesinn huet, datt Déifferdeng dat iwwert d'Zäit brénge sollt, huet Rodange an der Nospillzäit dann awer nach eemol alles no vir gehäit an huet tatsächlech nach den Ausgläichsgol fonnt. An der 96. Minutt war et de Kévin Schur, deen de Ball no engem Fräistouss am Gewulls mat Hëllef vum Potto an de Gol schéisse konnt.

Fir béid Ekippen ass et also awer nach an d'Verlängerung gaangen, wou Déifferdeng op en Neits déi Ekipp mam Ball um Fouss war an d'Spill bestëmmt huet. Den 2:1 louch fir d'Haushären an der Loft, ma mat e bësse Gléck a vill Kampf krut sech Rodange an d'Eelefmeterschéisse gerett. Do huet et dann eng Zäit gedauert, bis et den éischte Feelschoss duerch den Aldin Skenderovic fir Rodange gouf. De Geoffrey Franzoni huet de Matchball doropshi genotzt an Déifferdeng an d'Finall geschoss.

Nidderkuer - Rouspert 2:2 (3:6 n.E.)
1:0 Duarte (21'), 2:0 Corral (60'), 2:1 Marques (87'), 2:2 Ferreira (89')

Rouspert huet sech dann nom Eelefmeterschéisse mat 6:3 géint Nidderkuer fir d'Finall qualifizéiert. Vun Ufank u war de Progrès déi besser Ekipp a konnt no gutt 20 Minutten duerch e Schoss an de Wénkel vum Clayton Duarte a Féierung goen. Och nom 1:0 gouf Rouspert vun den Haushäre gréisstendeels déif an déi eegen Hallschent gedréckt. Zur Paus stoung eng verdéngte Féierung.

Nom Säitewiessel waren d'Gäscht vu Rouspert da liicht besser am Match, ma trotzdeem sollt den zweete Gol vun der Partie fir Nidderkuer falen. No engem Feeler um Kenan Avdusinovic am Strofraum war de Lëtzebuerger Stiermer mat Lännermatch-Erfarung selwer ugetrueden, ma säi Schoss konnt de Bürger paréieren. De Ken Corral huet awer gutt reagéiert an huet am Noschoss op 2:0 erhéicht. D'Schlussphas ass dann nach eemol richteg spannend ginn, well Rouspert nach eemol alles probéiert huet, an dat mat Succès. Duerch zwee Goler bannent gutt zwou Minutte vum Marques a Ferreira stoung et an der 89. Minutt op eemol nees gläich, sou datt et awer nach an d'Verlängerung gaangen ass.

Hei ass dann trotz dem Versuch vu béiden Ekippen, de Wee Richtung Gol ze sichen, net wierklech vill geschitt. De Match huet vun der Spannung gelieft an d'Decisioun sollt dann och am Eelefmeterschéisse falen. Do huet Nidderkuer dann zwee Mol verschoss an duerch den decisiven Eelefmeter vum Jérémy Villeneuve geet et fir Rouspert an de Stade de Luxembourg.

© Cliff Block, Bob Leven
© Cliff Block, Bob Leven

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

Am meeschte gelies
Verdacht op Noro-Virus
1.700 Persounen op Croisièresschëff zu Bordeaux a Quarantän, nodeem Persoun gestuerwen ass
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
Koume fir Kontroll an d'Spidol
Policeauto huet sech bei Accident um Belair iwwerschloen
Europe's most wanted fugitives
Abdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
11
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez lifts the trophy of the Italian Cup (Coppa Italia) and celebrates with teammates after Inter won the final football match between Lazio Rome and Inter Milan at the Olympic stadium in Rome on May 13, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Inter wënnt d'Coppa Italia, PSG ass franséische Champion
0
Actor turned pro footballer Cristo Fernández poses for a photo during the FIFA World Cup Trophy Tour
Vum Bildschierm op den Terrain
Den "Ted Lasso"-Star Cristo Fernández ënnerschreift Kontrakt bei Profi-Futtballekipp
Déi lescht Saison ass Biissen am Barragematch zu Käerjeng géint Beetebuerg an d'BGL Ligue opgestigen.
Nationale Futtball
D'Datumer fir d'Barragematcher sti fest
De Bus vum FC Barcelona mat der Opschrëft "Campions" fiert bei der Parad duerch déi katalanesch Haaptstad.
No Victoire vun der La Liga
FC Barcelona feiert mat Parad duerch d'Stroosse vun der Stad
Video
BarBarcelona's Brazilian forward #11 Raphinha and Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski hold the trophy as Barcelona's players celebrate winning the 2025-2026 Spanish League after the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on May 10, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Barcelona no Victoire am "El Clásico" nees spuenesche Champion
18
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen eenzege Verfollger vun Déifferdeng, Hueschtert mat Big Points
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.