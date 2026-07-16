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Vum Hightech-Container bis an eng fréier Schwäin-HalWéi Champignonen zu Lëtzebuerg produzéiert ginn

Philippe Dondelinger
Mir waren eis zwou verschidde Champignonszuuchten zu Lëtzebuerg ukucken. Trotz de groussen Ënnerscheeder verfollege si dat selwecht Zil: qualitativ héichwäerteg Champignonen aus Lëtzebuerg ze produzéieren.
Update: 16.07.2026 19:00
Wéi Champignonen zu Lëtzebuerg produzéiert ginn
Mir waren eis zwou verschidde Champignonszuuchten zu Lëtzebuerg ukucken.

Zwee Betriber, zwou Philosophien

Op den éischte Bléck hu si net vill gemeinsam. Zu Stengefort zitt de Claude Petit a sengem Hightech-Container aussergewéinlech Champiognonszorten ewéi "Shiitake", “Austernpilze” oder "Lion's Mane” grouss.

© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger
© Philippe Dondelinger

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Ronn 100 Kilometer weider nërdlech, um Knapphaff zu Knapphouschent, produzéiert den Daniel Rossler all Woch Honnerte Kilo Bio-Champignonen an de Gebaier, wou fréier Schwäin ënnerbruecht waren.

Trotz de groussen Ënnerscheeder verfollegen déi zwee dat selwecht Zil: qualitativ héichwäerteg Champignonen aus Lëtzebuerg ze produzéieren.

Vun Experimenter am Keller bis an de professionelle Container

Beim Claude Petit huet d'Geschicht mat enger Portioun Virwëtz ugefaangen. Wärend der Pandemie huet hie sech intensiv mat der Champignonszuucht beschäftegt an déi éischt Versich doheem am Keller gemaach.

Haut produzéiert hien a sengem speziell ageriichte Container verschidden Zorten ënner streng kontrolléierte Konditiounen. Temperatur, Loftfiichtegkeet, Kuelendioxid an d'Loftzirkulatioun musse permanent iwwerwaacht ginn, fir datt d'Champignone sech optimal entwéckele kënnen.

Fir hie si se net nëmmen e Liewensmëttel. Si faszinéieren hien och biologesch. Well am Géigesaz zu de meeschte Kulturen, déi op de Felder wuessen, gehéiere se weder zu de Planzen nach zu den Déieren. Si bilden hiert eegent biologescht Räich a spillen eng entscheedend Roll am natierleche Kreeslaf.

Aus engem Schwäistall gëtt eng modern Champignon-Farm

Um Knapphaff am Norde vum Land ass de Wee zu de Champignonen en aneren.

No der Schwéngskris huet de Betrib missen nei Perspektive fannen. Déi fréier Schwäiställ goufen no an no ëmgebaut an zu moderne Produktiounshalen transforméiert. Déi isoléiert Gebaier hu sech ideal fir d'Champignonsproduktioun gëeegent. Haut ginn hei Bio-Champignonen ënner genee kontrolléierte Klima-Bedéngunge produzéiert. An der Haaptsaison kënne bis zu 1.300 Kilogramm Champignone pro Woch geziicht ginn.

Déi meescht dovu ginn un de Grousshandel an un d'Gastronomie geliwwert.

Präzisioun ass entscheedend

Champignonen ziichten ass vill méi usprochsvoll, ewéi et op den éischte Bléck ausgesäit.

Scho kleng Schwankunge bei der Temperatur oder der Loftfiichtegkeet kënnen d'Qualitéit an den Ertrag beaflossen. Och d'Hygiène spillt eng entscheedend Roll, well Pilz-Kulturen empfindlech op Krankheeten an aner Mikroorganisme reagéieren.

Dat verlaangt vill Erfarung, eng genee Iwwerwaachung an deeglech Aarbecht.

Lokal Produiten, kuerz Weeër

Ob am klenge Container oder an de grousse Produktiounshalen – béid Produzente setzen op frësch Champignonen aus regionaler Produktioun.

Gläichzäiteg weist sech, datt et net nëmmen ee Wee gëtt, fir erfollegräich Champignonen ze produzéieren. De Claude Petit setzt op kleng Quantitéiten a speziell Zorten, den Daniel Rossler op eng méi grouss Bio-Produktioun.

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