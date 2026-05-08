Viru 40 Joer: D'Lëtzebuerger Vollek gëtt mam Karlspräis ausgezeechent

Viru 40 Joer ass d'Lëtzebuerger Vollek mam internationale Karlspräis ausgezeechent ginn, als Unerkennung fir den iwwerzeegten Asaz fir d'europäesch Integratioun an e vereent Europa.
Update: 08.05.2026 10:26
Viru 40 Joer gouf d'Lëtzebuerger Vollek mam Karlspräis ausgezeechent, fir de virbildlechem Asaz fir e vereent Europa. Wéi et deemools bei der Iwwerreechung geheescht huet, géingen d'Lëtzebuerger zu den iwwerzeegtsten Europäer zielen, wat sech zumools an de wichtege Beiträg vun eenzele Politiker reflektéiert hätt.

Den internationale Karlspräis ass eng prestigiéis europäesch Auszeechnung, déi zënter 1950 all Joer an der däitscher Stad Oochen vergi gëtt. De Präis ass nom Keeser Karl dem Groussen benannt, deen als Symbolfigur fir d'europäesch Eenheet gëllt.

Mam Karlspräis ginn eenzel Persounen oder Institutiounen ausgezeechent, déi sech op eng besonnesch Aart a Weis fir d'europäesch Integratioun, d'Zesummenaarbecht tëscht de Staaten an d'Verdeedegung vun europäesche Wäerter agesat hunn.

Zu de bekannte Laureaten aus der Vergaangenheet gehéieren ënner anerem déi fréier däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel, den aktuelle franséische President Emmanuel Macron an och d'Europäesch Kommissioun.

De Jean-Claude Juncker an d'Ursula von der Leyen bei der Iwwerreechung vum Karlspräis zu Oochen am Joer 2025.
© INA FASSBENDER/AFP

De Gewënner vun der Editioun 2026 steet iwwerdeems och scho fest. Dëst Joer geet de Präis un de Professor Mario Draghi, fréieren italieenesche Ministerpresident a fréiere President vun der Europäescher Zentralbank, dee fir säi wirtschaftlechen Asaz fir Europa geéiert gëtt.

