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33 Schäiner an der SekonnWéi Euroschäiner kontrolléiert, zerstéiert an ersat ginn

Olivier Catani
An der Lëtzebuerger Zentralbank ginn an engem Dag eng hallef Millioun Euroschäiner kontrolléiert. Modern Maschinnen decidéieren a Sekonnebrochdeeler, ob e Billjee nees an den Ëmlaf kënnt oder am Schredder lant. Gläichzäiteg hält d’Zentralbank grouss Reserve vu Schäiner a Mënze prett – dorënner och déi nei Euromënze mam Grand-Duc Guillaume.
Update: 15.07.2026 10:00
Wéi Euroschäiner kontrolléiert, zerstéiert an ersat ginn
An der Lëtzebuerger Zentralbank ginn an engem Dag eng hallef Millioun Euroschäiner kontrolléiert. Maschinnen decidéieren, ob e Billjee nees an den Ëmlaf kënnt.

Eng Zort Contrôle technique fir Schäiner

An der héich gesécherter Keess vun der Lëtzebuerger Zentralbank ginn Euroschäiner, déi schonn am Ëmlaf waren, mat spezielle Maschinnen authentifizéiert, gezielt a kontrolléiert.

D’Maschinn verschafft bis zu 33 Schäiner an der Sekonn – dat entsprécht ronn enger hallwer Millioun Billjeeën den Dag. Op Basis vu festgeluechte Krittären, déi am ganze Euroraum identesch sinn, gëtt decidéiert, ob e Schäin zeréck an den Ëmlaf kënnt oder aussortéiert gëtt.

Vum Portmonni an de Schredder

Schäiner, déi ze vill beschiedegt, knaschteg oder zerkniwwelt sinn, ginn zerstéiert an duerch neier ersat. An engem Joer landen esou 8.000 Kilo Schäiner am Schredder. Zu Lëtzebuerg gëtt dee Konfetti verbrannt. D’Liewensdauer vun engem Euroschäi läit am Duerchschnëtt tëscht engem an dräi Joer. Besonnesch de 5-Euro-Schäin notzt séier of, well en dacks de Besëtzer wiesselt.

Riseg Boergeld-Reserven

Hannert décke Sécherheetsdiere stockéiert d’Zentralbank déi logistesch Reserven. Schäiner a Mënzen. Frësch produzéiert an der Stéckelung no verpak. Hei leien déi nei Lëtzebuerger Euromënze mam Portrait vum Grand-Duc Guillaume. An och wann ëmmer méi Leit mat der Kaart bezuelen, géif Boergeld wichteg bleiwen. Virun allem a Krisenzäiten. Wärend der Finanzkris 2008 hätte vill Leit Boergeld opgehuewen. Grad wéi bei Covid an am Ufank vum Ukrain-Krich.

Dee ganze Pisa hannert de Kulisse vun der Lëtzebuerger Zentralbank kann een op RTL Play kucken.

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