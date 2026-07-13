RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Pisa - De Wëssensmagazin500.000 Schäiner den Dag – Wéi Euroschäiner kontrolléiert, zerstéiert an ersat ginn

Olivier Catani
Keng 100, keng 1.000, mee eng hallef Millioun Euroschäiner kontrolléiere se an engem Dag an der Lëtzebuerger Zentralbank. No wéi enge Krittäre gi Schäiner aussortéiert, zerstéiert an ersat? A wat maachen. wann engem selwer e Billjee futti fiert? De Pisa kënnt méindes um 19:00 Auer op der Tëlee an elo schonn op RTL Play.
Update: 13.07.2026 14:59
500.000 Schäiner den Dag
Wéi Euroschäiner kontrolléiert, zerstéiert an ersat ginn.

Eng Zort Contrôle technique fir Schäiner

An der héich gesécherter Keess vun der Lëtzebuerger Zentralbank ginn Euroschäiner, déi schonn am Ëmlaf waren, mat spezielle Maschinnen authentifizéiert, gezielt a kontrolléiert. D'Maschinn verschafft bis zu 33 Schäiner an der Sekonn – dat entsprécht ronn enger hallwer Millioun Schäiner den Dag. Op Basis vu festgeluechte Krittären, déi am ganzen Euroraum identesch sinn, gëtt decidéiert, ob e Schäin zeréck an den Ëmlaf kënnt oder aussortéiert gëtt.

D’Zentralbank hëlleft bei zerrappte Schäiner

Am Espace Numismatique vun der BCL an der Stad kann een zerrappten oder beschiedegt Schäiner tauschen – e Mataarbechter erkläert, wat ee getosch kritt a wat net. Entscheedend ass, datt een op d'mannst nach d’Hallschent vum Billjee huet. Schäiner flécken, dat ass net méiglech. Och no engem Hausbrand oder Iwwerschwemmung kënnen nach Schäiner presentéiert ginn, mee d’Leit missten ëmmer erkläre kënne, wat genee geschitt ass, a bei méi groussen Zommen och soen, wou d’Suen hierkommen.

Boergeld um Smartphone

Den Nicolas Weber, Direkter vun der Lëtzebuerger Zentralbank, erkläert wéi a wou ee mam digitalen Euro bezuele wäert kënnen a wéi dës nei Form vu Bezuelen déi europäesch Onofhängegkeet stäerke soll.

Am meeschte gelies
Deel vun Dännebësch zerstéiert
Gréissert Feier bei Konsdref ausgebrach, Flamen awer séier ënner Kontroll
Video
Fotoen
2016 am Elsass verschwonn
Och um Mëllerdall-Trail gëtt elo nom Sidney Lute gesicht
Video
Hëtzt doheem
Dës Mesurë recommandéiert d'Klima-Agence
Video
Audio
800 Hektar Bësch zu Fontainebleau ofgebrannt
Éischt Kéier zwee Läschfligeren a Regioun Paräis geschéckt
CGDIS mellt 10 Asätz wéinst Bränn
An der Nuecht op e Méindeg huet et an enger Industriehal zu Zolwer gebrannt
Weider News
TikTok-Hype "Squeezy Dumplings"
Wéi sécher si viral Trend-Spillsaache wierklech?
Video
Katy Perry: vun der Futtball-WM op de Kierchbierg
En Dënschdeg live zu Lëtzebuerg
Huet d'Katy Perry e "Special guest" dobäi?
Fotoen
2
US rapper and singer Pitbull poses after receiving a certificate from Guinness World Records for achieving the largest number of people sporting "bald caps" ahead of a concert at BST Hyde Park in London, on July 10, 2026.
Méi wéi 22.000 Glatzen
Rapper Pitbull stellt op Festival ongewéinleche Rekord op
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Jonk Geiistin, Wieder a Begréngung, nei Euromënzen
Video
Seefekëschtecourse zu Gonnereng
Eng flott Dreckskëscht huscht laanscht den Darth Vader
Fotoen
Kloterspaass an der Äifel
"Beim Kletterfelsen Rittersteig hat man eine tolle Aussicht"
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.