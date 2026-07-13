RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

TikTok-Hype "Squeezy Dumplings"Wéi sécher si viral Trend-Spillsaache wierklech?

Tim Morizet
Kleng, "squishy" an immens populär op TikTok: déi sougenannte "Squeezy Dumplings" ginn aktuell weltwäit zum Trend bei Kanner.
Update: 13.07.2026 16:13
Wéi sécher si viral Trend-Spillsaache wierklech?
Kleng, "squishy" an immens populär op TikTok: déi sougenannte "Squeezy Dumplings" ginn aktuell weltwäit zum Trend bei Kanner.

D'Spillsaachen — kleng, mëll Figuren, déi ee ka knätschen an zerdrécken — tauchen a Millioune Videoen op Social Media op a ginn online fir allméiglech Präisser verkaaft. Mee genee dës TikTok-Hypes suergen am Ausland mëttlerweil och fir Warnungen an Diskussiounen iwwer méiglech Gesondheetsrisiken.

An Neiséiland an a Groussbritannien hu verschidde Verbraucherschutzorganisatioune viru méigleche Chemikalien am Material gewarnt. Deelweis goufen och Froen opgeworf, ob d'Produiten iwwerhaapt den europäesche Sécherheetsnormen entspriechen.

Zu Lëtzebuerg gëtt et aktuell nach keng offiziell europäesch Warnung géint déi sougenannte "Squeezy Dumplings". D'ILNAS, also d'Surveillance du Marché, suivéiert d'Entwécklung awer genee.

"Aktuell gëtt et nach keng offiziell Safety-Gate-Warnung op europäeschem Niveau. Mee falls dat de Fall wäert sinn, wäerte mir eis natierlech organiséieren, fir esou séier wéi méiglech dorobber ze reagéieren", erkläert de Pascal Glangé vun der ILNAS.

De Problem geet awer wäit iwwer dës eenzel Spillsaach eraus. Op Plattformen ewéi TikTok, Snapchat oder Instagram ginn nei Trend-Spillsaachen haut bannent e puer Stonne viral. A mat der Popularitéit kënnt och eng Well u bëllege Kopien - dacks importéiert aus China - op de Marché.

Spillgeschäfter spieren den TikTok-Effekt

Och am klassesche Spillgeschäft mierkt een ëmmer méi, wéi grouss den Afloss vu Social Media op d'Kafverhale vu Kanner ginn ass.

"D'Kanner kommen ëmmer méi dacks an de Buttek a froe geziilt no Saachen, déi si op TikTok oder anere soziale Reseaue gesinn hunn. Dat ass e Phenomeen, deen ëmmer méi grouss gëtt", seet de Lionel Loroy, Gerant vun engem Spillgeschäft an der Stad.

Besonnesch problematesch si vill vun deene Produiten, déi online zu Spottpräisser verkaf ginn. Experten no entspriechen net all dës Kopien den europäesche Sécherheetsreegelen.

"Et kann een net ëmmer déi selwecht Qualitéit garantéieren. Et ass méiglech, datt verschidde Produiten net no den europäesche sanitären Normen zertifizéiert sinn", esou de Lionel Loroy. Am klassesche Fachhandel géifen d'Produiten dogéint kontrolléiert ginn an iwwer offiziell Fournisseuren erakommen.

Virun allem kleng Kanner vulnerabel

Dat ka virun allem fir méi kleng Kanner problematesch ginn. Si huelen Objeten nach dacks an de Mond oder kéinte kleng Stécker ofschlécken. Dobäi kënnt: bei ganz bëllege Produite bleift d'Originn vum Material heiansdo schwéier nozevollzéien.

Fir d'ILNAS ass genee dës Vitess vum Online-Maart déi grouss Erausfuerderung. Nei Trend-Produite kënnen haut bannent Deeg weltwäit verkaaft ginn — vill méi séier wéi Kontrollmechanisme reagéiere kënnen.

Wourop sollten Eltere oppassen?

Dofir roden d'Autoritéiten Elteren, beim Kaf vu Spillsaache besonnesch opzepassen.

"Net ëmmer dat Bëllegst huelen. Et soll een a vertrauenswürdege Geschäfter kafen an op déi néideg Marquagen oppassen", erkläert de Pascal Glangé. Besonnesch wichteg wier de CE-Label, mee och d'Informatiounen iwwer de Produzent an den Importateur.

"D'Traçabilitéit vum Produit ass ganz wichteg", ënnersträicht d'ILNAS.

Ob "Squeezy Dumplings", Squishys oder déi nächst TikTok-Sensatioun: Experte roden Eltere virun allem, net just no Trend oder Präis ze kafen. Well grad bei Kannerspillsaache gëllt: och wann e Produit harmlos ausgesäit, ass en net automatesch sécher.

Am meeschte gelies
Deel vun Dännebësch zerstéiert
Gréissert Feier bei Konsdref ausgebrach, Flamen awer séier ënner Kontroll
Video
Fotoen
2016 am Elsass verschwonn
Och um Mëllerdall-Trail gëtt elo nom Sidney Lute gesicht
Video
Hëtzt doheem
Dës Mesurë recommandéiert d'Klima-Agence
Video
Audio
800 Hektar Bësch zu Fontainebleau ofgebrannt
Éischt Kéier zwee Läschfligeren a Regioun Paräis geschéckt
CGDIS mellt 10 Asätz wéinst Bränn
An der Nuecht op e Méindeg huet et an enger Industriehal zu Zolwer gebrannt
Weider News
Pisa - De Wëssensmagazin
500.000 Schäiner den Dag – Wéi Euroschäiner kontrolléiert, zerstéiert an ersat ginn
Video
Katy Perry: vun der Futtball-WM op de Kierchbierg
En Dënschdeg live zu Lëtzebuerg
Huet d'Katy Perry e "Special guest" dobäi?
Fotoen
2
US rapper and singer Pitbull poses after receiving a certificate from Guinness World Records for achieving the largest number of people sporting "bald caps" ahead of a concert at BST Hyde Park in London, on July 10, 2026.
Méi wéi 22.000 Glatzen
Rapper Pitbull stellt op Festival ongewéinleche Rekord op
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Jonk Geiistin, Wieder a Begréngung, nei Euromënzen
Video
Seefekëschtecourse zu Gonnereng
Eng flott Dreckskëscht huscht laanscht den Darth Vader
Fotoen
Kloterspaass an der Äifel
"Beim Kletterfelsen Rittersteig hat man eine tolle Aussicht"
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.