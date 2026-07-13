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Méi wéi 22.000 GlatzenRapper Pitbull stellt op Festival ongewéinleche Rekord op

RTL mat AFP
Net mat sengen Texter oder senger Musek, ma mat dausende falsche Glatzen huet de Rapper Pitbull een éischter ongewéinleche Rekord opgestallt.
Update: 13.07.2026 07:55
US rapper and singer Pitbull poses after receiving a certificate from Guinness World Records for achieving the largest number of people sporting "bald caps" ahead of a concert at BST Hyde Park in London, on July 10, 2026.
De Pitbull krut bei sengem Concert zu London de Certificat vun de Guinness World Records iwwerreecht.
© AFP

Bei engem Concert vum US-Museker Pitbull am Hyde Park zu London hunn e Freideg am Ganzen 22.141 vun de ronn 70.000 Visiteure falsch Glatzen aus Latex ugehat an domat een neie Rekord opgestallt. Vill vun de Leit hunn dem Rapper mat däischtere Pilote-Sonnebrëller, opgepechte Bäert, Kostümer an nach anere Kennzeechen nogemaach.

De 45 Joer ale Museker huet senge Fans Merci gesot, datt si bei sengem Concert am Kader vum Festival "British Summer Time" trotz den Temperaturen ëm déi 30 Grad Celsius de Rekord opgestallt hunn. Op der Bün gouf de Rekord vum Will Munford vum Guiness-Buch confirméiert.

An deene leschte Joer huet sech ënnert de Pitbull-Fans den Trend entwéckelt, sech bei Concerte vum Rapper wéi hiert Idol unzedoen. Elo gouf den Trend mam Rekord op d'Spëtzt bruecht. Den US-kubanesche Rapper ass mat Lidder wéi "Give Me Everything", "Timber" oder "Hotel Room Service" an den 2000er an 2010er Jore bekannt ginn.

Members of the crowd sporting "bald caps" gather in the sunshine ahead of a concert by US rapper and singer Pitbull in Hyde Park, London, on July 10, 2026.
Dem Pitbull seng Fans hu sech wéi hiert Idol verkleet an dobäi een neie Rekord opgestallt.
© AFP

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