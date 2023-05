An de leschte Wochen a Méint hu sech d'Noriichten zum Thema Kënschtlech Intelligenz iwwerschloen.

Vill gëtt iwwer Pro a Contra diskutéiert. Fakt ass, intelligent Maschinne breede sech ëmmer méi aus. An och op der Uni Lëtzebuerg gëtt an deem Beräich gefuerscht. Et sinn Applikatiounen, déi eist d'Liewe solle vereinfachen. Nëtzlech sinn. Hei e klengen Abléck an déi nei digital Welt.