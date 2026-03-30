RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No zwee Joer AarbechtSchüler aus dem Lycée Vauban konnte mat ISS-Astronautin Sophie Adenot Kontakt ophuelen

Christophe Wantz
Tim Hensgen
Zwee Joer hunn d'Amateur-Funker aus dem Keel-Dall an de Lycée Vauban dru geschafft. An en Donneschdeg da konnten 20 Schüler live iwwer Funk mat der franséischer Astronautin Sophie Adenot op der Internationaler Raumstatioun ISS Kontakt ophuelen.
En Donneschdeg konnten 20 Schüler live iwwer Funk mat der franséischer Astronautin Sophie Adenot op der Internationaler Raumstatioun ISS Kontakt ophuelen.

Zanter Mëtt Februar ass d’Sophie Adenot op der internationaler Raumstatioun ISS. D’franséisch Astronautin hat direkt zougesot, fir beim Projet ARISS matzehëllefen. En Donneschden um 4 Auer a 47 Minutte war et dunn esou wäit. 20 ausgewielte Schüler hunn den Otem ugehalen, ewéi e Member vun de Lëtzebuerger Radioamateure probéiert huet, Kontakt mat der ISS opzehuelen.

“Et ass elo e rise Stee vum Häerz gefall. Mir hate méi eng laang Zäit gehat, wéi mer geduecht hunn. Et waren zéng Minutte geplangt. Mir haten 12 Minutten hikrut gehat. Et war net grad all Fro. Et ware vun 20, 19 Froen, déi konnte gestallt ginn. Awer dofir hate mer e super Signal als Amateurfunker R5, wéi mir ëmmer soen. Also besser konnt et net goen”, sou den Arsène Klopp, President vun ADRAD, de Radioamateure Keeldall.

Déi technesch Viraussetzungen a Preparative waren enorm, well e Kontakt iwwer Funk mat internationaler Raumstatioun ass nëmme begrenzt méiglech. D’ISS kreest 16 Mol den Dag op enger Héicht vu 430 Kilometer iwwer d’Äerd an dat mat enger Vitess vun 28.000 Kilometer d’Stonn. Faszinant, net nëmme fir déi 20 Schüler, déi am Kader vun hirer Ausbildung zum Radioamateur dem Sophie Adenot hir Froe konnte stellen.

“Jo, mir hu ganz motivéiert Schüler hei, déi an eisem Makerspace mam Här Jérôme Metzler schaffen. An déi hunn dee Projet zesumme mat him opgebaut, mir hu ganz engagéiert Schüler, virun allem och Meedercher, also Fraen an der Wëssenschaft däerf een net ënnerschätzen, déi dee Projet wollte maachen”, zielt den Yves Barthels, exekutiven Direkter vum Lycée Vauban.

Beim edukative Projet ARISS vun der NASA, der ESA an de Communautéite vun de Radiosamateuren, geet et drëms, jonk Schüler ze inspiréieren an ze motivéieren, an dësem Domän Fouss ze faassen. Dat ass fir de Lycée Vauban méi ewéi gelongen.

“Ça fait depuis le début de l’année qu’on travaille sur ce projet. Pas forcément nous, mais aussi le Club de radio amateurs du Luxembourg, du coup, qui nous ont installé les antennes. qui nous ont énormément entraînés à poser des questions”, seet d’Marthe Simpson, Schülerin am Lycée Vauben.

An hir Matschülerin, d’Léonore Gilbert fënnt: “Ah bien sûr, ça fait rêver. J’espère que ça donne aux gens envie d’être astronaute. Après astronaute, c ‘est un métier très rare, très spécial. Mais pourquoi ne pas être impressionné par Sophie Adenot et pourquoi ne pas être impressionné par ses réponses, par le fait, qu’elle soit à 430 km au-dessus de nous à nous répondre. C’est très inspirant.”

D’Sophie Ardenot bleift bis Oktober op der Raumstatioun ISS. An och fir si war dëse Kontakt op Lëtzebuerg ganz speziell an d’Franséisin hofft, am Liewe vun den 20 Schüler aus dem Lycée Vauban eppes beweegt ze hunn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.