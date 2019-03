Den André Roeltgen a Patrick Dury, Presidente vun OGBL an LCGB sinn e Samschdeg eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich.

Den nächsten Dënschdeg si Sozialwahlen zu Lëtzebuerg. Firwat ass et wichteg, datt ee seng Stëmm ofgëtt? Wat sinn déi grouss Prioritéite vum LCGB a wourop leet den OGBL den Accent?

Wat sinn d'Ënnerscheeder tëschent deenen zwou grousse Gewerkschaften zu Lëtzebuerg an a wéi wäit schaffen se zesummen an engem Beräich wou jo eigentlech d'Intresse vum Salarié am Mëttelpunkt stinn.

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer e Samschdeg mam André Roeltgen a mam Patrick Dury, d'Presidente vun OGBL an LCGB.

