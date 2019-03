Deen neien CSV-President ass dëse Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Zanter dem 26. Januar ass hien elo neie President vun der mat Ofstand gréisster Partei am Land. Déi sëtzt awer weiderhi just an der Oppositioun an et schénge parteiintern Reiwereien ze ginn, wéi ee sech fir d’Zukunft wëll ausriichten ...

Den CSV-President Frank Engel ass eisen Invité dëse Samschdeg am Background.

Wat seet hien zu der Kritik aus den eegene Reien? Wéi steet d'CSV elo 5 Méint no de Chamberswahlen do? A wéi gesäit den Nach-Europadeputéierten d’Chancë vu senger Partei bei den Europawalen am Mee?

Ënnert anerem dat froe mir de Frank Engel dëse Samschdeg wéi gewinnt live tëscht 12 an 13 Auer.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.