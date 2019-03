Si ass den drëtten Ombudsman deen d'Land huet, nom Marc Fischbach a Lydie Err. E Samschdeg ass se eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich.

Zanter elo geschwënn 2 Joer vermëttelt d'Claudia Monti tëscht Bierger a staatleche souwéi kommunalen Administratiounen. Zil dovun ass, deene betraffene Parteien de Wee virun d'Geriicht ze erspueren. Déi geléiert Affekotin an hir Equipe sinn am Laf vun de leschten zwee Joer mat Honnerte vu Reklamatioune saiséiert ginn. Wat dat genee fir Problemer sinn, wéi d'Leit gehollef kréien a wou den Ombudsman och alt mol de Fanger an d'Won leet, dat froe mer d'Claudia Monti, dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich, wéi gewinnt tëscht 12 an 1 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

