Dëse Samschdeg gi mir Iech en Iwwerbléck vun der Lëtzebuerger Wirtschaft an deels och Gesellschaft. Invité ass de François Pauly.

Assurancen, Presse, Banken, Lëtzebuerger Bourse, Aviatioun oder nach de Pharmasecteur, respektiv de Spidolssecteur. Dëse Samschdeg kucke mir duerch de „Gros“ vun der Lëtzebuerger Wirtschaft a Gesellschaft.

Invité an der Emissioun Background am Gespréich ass de François Pauly. Dee sëtzt an all deene Beräicher a Verwaltungsréit.

Background am Gespréich, dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio, um Internet an op eiser App.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg