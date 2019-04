Déi laangjäreg DP-Politikerin Colette Flesch ass dëse Samschdeg an der Mëttesstonn eis Invitée op RTL an der Emissioun "Background am Gespréich".

Brexit, Globaliséierungsängscht a Rietsruck. Klimawandel, Inegaliéiten a Gilets jaunes. Nei Technologien, Fake News a Revolutiounen an der Aarbechtswelt. Wouhinner steieren d'Welt, d'EU a Lëtzebuerg déi nächst Joren hin?

Fir eng ganz chargéiert Aktualitéit ze kommentéieren, ass déi laangjäreg DP-Politikerin Colette Flesch Invitée op RTL an onser Emissioun "Background am Gespréich".

Am Laf vun hirem Liewe war si ënnert anerem Vizepremier, Ausseminister, Deputéiert, Generaldirektesch an der EU-Kommissioun, EU-Deputéiert a Stater Buergermeeschtesch.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.