D'LSAP-Politikerin Paulette Lenert ass dëse Samschdeg an der Mëttesstonn eis Invitée op RTL an der Emissioun "Background am Gespréich".

Si ass eng sougenannt „Quereinsteigerin“. D'Paulette Lenert sëtzt zanter e puer Méint fir d'LSAP an der Regierung a këmmert sech ëm d'Ressorte Konsumenteschutz a Kooperatioun.

Wéi ass et zur Nominatioun komm? Wat fir Akzenter wëll d'Paulette Lenert an den zwéi Ministèrë setzen? Wéi gesäit d'Ministesch d'Zukunft vun der LSAP.

Ënner anerem déi Froe stelle mir der Paulette Lenert am Background, e Samschdeg tëscht 12 an 13 um Radio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.