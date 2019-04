De fréieren CSV Partei-President François Biltgen ass dëse Samschdeg an der Mëttesstonn eisen Invité an der RTL-Emissioun "Background am Gespréich".

Hie war Deputéierten a Minister, ënnert anerem Minister fir d'Justiz. Zanter 2013 sëtzt hien als Riichter um Europäesche Geriichtshaff, deen oppasst, datt d'europäescht Recht an alle Memberstaaten op déi selwecht Manéier ëmgesat gëtt.

Mam François Biltgen kucke mir op d'Aufgab vum Europäesche Geriichtshaff, op d'Defien, d'Reform an och d'Arrêten, déi an der Lescht geholl goufen, do ënnert anerem am Kontext vum Brexit. Een anere Sujet sinn d'Europawalen.

De Background mam fréieren CSV Partei-President François Biltgen héiert dir e Samschden tëscht 12 an 13 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.