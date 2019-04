D'Lydie Polfer, d'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg, ass e Samschdeg eis Invitée an der RTL-Emissioun "Background am Gespréich".

Vu 1964 u bis am Joer 2000 war de Jean de Luxembourg eise Groussherzog a vun 1982 bis 1999 huet d'Lydie Polfer als Buergermeeschtesch, d'Geschäfter vun der Haaptstad geleet, an esou de Grand-Duc och reegelméisseg an hirer Funktioun begéint. Wéi stoung de Grand-Duc Jean zu eiser Haaptstad, a wéi war seng Relatioun mat hiren Awunner?

Iwwer Lëtzebuerg mam Grand-Duc Jean, a vun elo un, ouni dee grousse Staatschef, schwätze mer e Samschdeg, mam Lydie Polfer. Weider Theme sinn eis Haaptstad, an hir Positioun am Lëtzebuerger Land vun haut a muer. Rendez-vous mam Background e Samschdeg um 12 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

