D'Dani Schumacher, den Dhiraj Sabharwal, de Romain Hilgert an de Claude Karger sinn e Samschdeg d'Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich.

E Sonndeg ginn och hei am Land déi 6 Vertrieder gewielt, déi d'Lëtzebuerger Interesse wäerten am Europaparlament vertrieden.

Ass et wierklech eng Schicksalswal an hunn d'Parteien an hiren Campagnen déi richteg politesch Jalone gesat?

Wéi ee Gewiicht hunn iwwerhaapt dës Walen a wat seet d'Campagne iwwert d'Versteesdemech vun de Lëtzebuerger iwwert d'EU aus - dat analyséieren mer an engem Background-Spezial dëse Samschdeg.

Um Dësch setzen 4 Pressevertrieder, déi d'Campagne an d'Envergure vun der Europawal ënnert d'Lupp huelen.

Invitéë sinn d'Dani Schumacher aus dem Wort, den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt, de Romain Hilgert aus dem Land an de Claude Karger vum Journal.

RDV fir de Background Spezial Europawalen dëse Samschdeg wéi gewinnt live tëscht 12 an eng Auer an natierlech a Bild an Toun op rtl.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.