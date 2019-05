Iwwer dat traditionellt an dat neit Bewirtschaften, dat Buedemstännegt, grad wéi den exzessive Buedemverbrauch diskutéiere mir mat 4 Invitéen.

Joerzéngtelaang huet d’Bauerenzentral am Agrarsecteur den Toun uginn an d’national Politik matbestëmmt; iwwer d’Lëtzebuerger Landwirtschaft gëschter, haut a muer, iwwer dat traditionellt an dat neit Bewirtschaften, dat Buedemstännegt, grad wéi den exzessive Buedemverbrauch diskutéiere mir dëse Samschdeg am Background.

Ronderëm den Dësch debattéiere 3 Vertrieder vu Cepal, Landwirtschaftskammer a Jongbaueren.

Invitéen am Background sinn:



de Marc Fisch, President vun der Bauerenzentral,

de Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskammer,

an de Luc Emering vun der Landjugend a Jongbaueren (LLJ).

