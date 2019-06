Hie wollt sech 6 Méint "Schweigepflicht" ginn, dorausser sinn der 8 ginn - dëse Samschdeg ass CSV-Spëtzekandidat bei de Walen zejoert Invité am Background.

Mam aktuellen Deputéierte komme mir op d'Chamberwale vum leschten Hierscht zréck, déi hien ugetruede war, fir Premier ze ginn. Wéi analyséiert hien d'Resultat haut? Wat huet hien elo politesch wëlles? Wéi gesäit hie seng Partei CSV?

Mir schwätzen ënnert anerem och iwwer d'Europawalen, wou d'CSV hannert der DP gelant ass.

Background am Gespréich, dëse Samschdeg mam Claude Wiseler, wéi gewinnt tëscht 12 an 13 op Radio Lëtzebuerg an och live op RTL.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.