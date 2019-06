Déi nei Presidentin vun der Chambre des Salariés an déi wuel zukünfteg Presidentin vum OGBL ass dëse Samschdeg eis Invitée am Background.

Si huet nach keng 40 Joer, ma wäert geschwënn eng vun den aflossräichste Fraen am Grand-Duché sinn. D'Nora Back huet lescht Woch d'Zigel als Presidentin vun der Chambre des Salariés iwwerholl a wäert mat grousser Wahrscheinlechkeet am Dezember de Sëtz vum André Roeltgen als Presidentin vum OGBL iwwerhuelen.

Mam Nora Back wäerte mir net just iwwer hir berufflech Carrière an de Wee an hir nei Funktioune schwätzen, ma och wéi si d'Zukunft vun de Gewerkschafte gesäit, wou hir Prioritéite fir d'Salariéë leien a wéi si den Equiliber wëll fannen tëscht berufflech a privat engersäits a Salariatskummer a Gewerkschaft anerersäits.

Background am Gespréich, dëse Samschdeg mam Nora Back wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.