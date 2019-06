Um Virowend vum Nationalfeierdag steet d’Emissioun Background dëse Samschdeg ganz am Zeeche vun der nationaler Identitéit.

Mir ginn ënnert anerem der Fro no, wat Nationalfeierdag an Zäite wéi haut nach bedeit. Wéi wichteg ass sou een Dag fir den nationalen Zesummenhalt?

Mat eisen Invitéë beliichte mer an dem Kontext d’Entwécklung vum Land, sengen Awunner a senger Sprooch a wat d’Identitéit vun enger Natioun ausmécht.

Mir diskutéiere mat 4 Invitéën: dem Soziolog Fernand Fehlen, dem Historiker Michel Pauly, der Lëtzebuergesch-Enseignante Shari Schenten an dem Athanase Popov vun der Asti.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg