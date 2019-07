Regional, saisonal oder bio – ëmmer méi Leit maache sech Gedanken iwwert d’Liewensmëttel, déi se consomméieren.

Zu Stengefort setzen d'Initiateure vum Projet „Krautgaart“ op d’solidaresch Landwirtschaft. Iwwert dee Modell bezuele Konsumenten vir, duerno kréie se via d’Geméisabonnement all Woch eng Corbeille mat saisonalem Geméis. Ronn 130 Abonnenten zielt de Krautgaart mëttlerweil. A produzéiert eng 12 Tonnen Geméis. Weider Informatiounen ginn et iwwert krautgaart.lu.

Mä wat bedeit nohaltegt Iessen iwwerhaapt? Wat gëtt zu Lëtzebuerg an deem Beräich gemaach? Wéi gesinn d’Leit um Terrain d’Situatioun? A wou ass d’Politik nach gefuerdert?

Dat ass dëse Samschdeg Sujet an der Emissioun Background am Gespréich, enger spezieller Editioun, déi d’nohaltegt Iessen an de Mëttelpunkt stellt.

