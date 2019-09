De Staatsminister ass Invité an eiser Emissioun "Background am Gespréich".

Et ass eng mouvementéiert politesch Rentrée, déi sech d'Regierung sécher esou net virgestallt huet.

D'Sam Tanson muss wéinst dem Infarkt vum Parteikolleg Felix Braz d'Geschécker am Justizministère iwwerhuelen an domat och all kriddeleg Dossieren, wéi ënnert anerem d'Opschaffe vun de sougenannten geheimen Fichieren a Casieren.

Mee och soss steet sou munches op der Lee fir d'Regierung mam annoncéierte Brexit, der Angscht virun engem wirtschaftlechen Knéck, den Effeten vum Klimachangement an der Gerance vun Finanz- a Personalpolitik um Haff.

Genuch Sujeten, déi mer mam Staatsminister uschwätzen: de Xavier Bettel ass e Samschdeg den Invité am Background.

