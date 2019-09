D'CSV-Fraktiounspresidentin ass Invité an eiser Emissioun "Background am Gespréich".

De Premier huet déi politesch Rentrée leschte Samschdeg agelaut. Elo ass d’Oppositioun mat der CSV un der Rei.

D’CSV-Fraktiounspresidentin Martine Hansen ass eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich. Geheime Casier, Klimapolitik, Steierreform, Verfassung ... dat sinn nëmmen e puer vun de Sujeten. Mat der fréierer Direktesch vun der Ackerbauschoul schwätze mer och iwwer d'Schoulpolitik hei am Land.

An natierlech iwwert hir Partei, d'CSV.

