De François Bausch gëtt neie Vizepremier, hätt awer gär drop verzicht. Ënner anerem doriwwer schwätze mir an der RTL-Emissioun "Background am Gespréich".

Den trageschen Häerzinfarkt vum Felix Braz, d'Affaire Traversini, muncher ee schwätzt esouguer vun enger Affaire Dieschbourg-Traversini, d'Sich no engem neie grénge Minister oder enger Ministesch.

Déi Gréng erliewen den Ament keng einfach Zäiten.

Ee vun hiren Haapttenoren, de François Bausch, ass dëse Samschden eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich tëscht 12 an 13 Auer.

