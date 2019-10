Den Deputéierte vun Déi Lénk ass Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Wou stinn déi Lénk? Wat sinn d'Konklusiounen, déi aus de leschte grousse Wahl-Rendez-vouse gezu gi sinn? Wat sinn déi politesch Prioritéite fir d'Rentrée? Wéi ginn déi aktuell politesch Dossiere kommentéiert? Mir froen dëse Samschdeg beim Marc Baum no. Aner Theme sinn zum Beispill de Sozialdialog an d'Klimapolitik.

