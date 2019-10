D'Deputéierte vun der LSAP respektiv der ADR sinn eis Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich".

Et sinn zwee vun den déngschteelsten Deputéierte mat Know-How an engem politesche Wëssen, em dat se Anerer beneiden: Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry an den ADR-Deputéierten Gast Gibéryen!

Mat hinne kucke mer op déi aktuell Affären zeréck. Déi politesch Sträitkultur, d’Wuesstemsdebatt, d‘Roll vun der Chamber an déi ekonomesch Perspektive fir eist Land sinn aner Sujeten!

Bodry a Gibéryen, eng Renconter, déi versprécht interessant ze ginn; dëse Samschdeg sinn Si eis Invitéen am Background am Gespréich.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.