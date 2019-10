De Laurent Paul, Gabriel Boisante, Patrick Goldschmidt a Maurice Bauer sinn eis Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich".

Wien huet Loscht op Stad? «Ëmmer manner Leit», soen déi, déi op der Gare wunnen, an déi, déi do an an der Uewerstad hiert Geschäft hunn.

De Laurent Paul vum Comité Downtown an de Gabriel Boisante, deen d'Diere vum Lassner Haus nei opgemaach huet, diskutéieren mat de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt a Maurice Bauer iwwer Chantieren, Heescheleit an de Ras le Bol vun den Awunner iwwer Realitéiten, déi enger Haaptstad mat Potential, lues a lues den Otem huelen.

Fir komplett ze sinn, loosse mer de Fonds du Kirchberg, e Städteplaner an en Historiker zu Wuert kommen.

De Radio-Livestream aus dem Studio

