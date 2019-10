Den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch ass e Samschdeg den Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Déi grouss Steierreform an de Klimapak sinn déi grouss Projeten, déi d’Regierung sech vir déi nächst Jore virgeholl huet. Op béide Sujete musse sech 3 Parteien - DP, LSAP an déi Gréng – an den nächste Méint eens ginn. Mam LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch diskutéiere mer dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich" iwwer d'Positioune vu senger Partei bei dëse komplexe Projeten.

Weider Sujete sinn d'Entwécklungen um Aarbechtsmaart an d’Ongläichheeten, déi wuessen.

Mir froen den Dan Kersch dann och wéi hie sech d'Reorganisatioun an der LSAP virstellt, wann den Etienne Schneider d'Regierung verléisst.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg