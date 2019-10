D'Kommunikatiouns-Moyenen tëscht de Mënschen hu geännert a wäerte weider evoluéieren...

Wéi stellt d'Lëtzebuerger Post sech op? Wéi gutt leeft dat klassescht Postgeschäft nach? Wéi muss notamment op déi digital Erausfuerderunge reagéiert ginn?

Dat froe mer den Direkter vun der Post. De Claude Strasser ass déi Kéier Invité am Background.

Aner Theme sinn Join, d'Postbüroen an den neie Siège.

De Background héiert der e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio an natierlech och op rtl.lu an op der App.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.