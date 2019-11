Wéi dynamesch ass d'Industrie nach zu Lëtzebuerg? Ënnert anerem dat froe mer den UEL-President Nicolas Buck an der Emissioun Background am Gespréich.

Wat sinn nach d'Perspektive vun den Industriebetriber an Zäiten vu globaliséierter Konkurrenz an Handelskricher?

Wat sinn d'Erausfuerderunge fir dee Secteur, deen nach ëmmer op gutt forméiert Leit ugewisen ass?

Sinn d'Lutte géint de Klimachangement an d'industriell Entwécklung iwwerhaapt mateneen an Aklang ze bréngen?

Ass d'Relatioun tëscht Patronat a Gewerkschaften wierklech um Déifpunkt?

Alles dat froe mer den Nicolas Buck. Den UEL-President ass de Live-Invité e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg