De Sven Clement vun de Piraten ass eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

D'Pirate waren déi grouss Iwwerraschung bei de Chamberwalen zejoert. Si krute bal 6,5% vun de Stëmmen an domat zwee Vetrieder um Krautmaart

Mir maachen am Background d'Analys mam Deputéierte Sven Clement.

Firwat goufen d'Pirate sou gutt gewielt? Firwat stinn d'Piraten eigentlech? Gëtt et wierklech parteiintern Onstëmmegkeeten? Wéi ass d'Regierungsaarbecht ze bewäerten?

Ënnert anerem déi Froe stelle mer dem Pirate-Parlamentarier Sven Clement.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.