De Lex Delles, Guill Kaempff a Bob Wetzel sinn dëse Samschdeg d'Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich.

Am Virfeld vum Chrëschtdagsgeschäft an am Kader vun der Ouverture vun engem grousse Buttek an der Stad sinn dëse Samschdeg de Mëttelstandsminister, de President vum Stater Geschäftsverband an e City Management-Beroder an de Studio invitéiert.

Mam Lex Delles, Guill Kaempff a Bob Wetzel kucke mer op de Commerce am Land a seng Entwécklung.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.