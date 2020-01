E Samschdeg ass de President vun der Chambre de Commerce eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

15 Joer laang Minister, Deputéierten, Affekot an elo de President vun der Chambre de Commerce: de Luc Frieden gehéiert zu engem vun de Personnagë mam meeschten Afloss op den Ekonomie-Modell vum Land.

Mam CSV-Politiker schwätze mer iwwert d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Wirtschaft, den Erwaardungen un d'Steierreform, mä och iwwert den Impakt vum nationale Klimaplang op d'Ekonomie an en neie Wuesstemsmodell.

De Luc Frieden ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich tëscht 12 an 13 Auer.

