E Samschdeg ass de Staatsminister eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Lëtzebuerger Monarchie soll moderniséiert ginn, de Staatsminister Xavier Bettel huet déifgräifend Reformen annoncéiert. Hien ass dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer eisen Invité am Background.

Déi geplangte Moderniséierung um groussherzoglechen Haff ass den Haaptsujet an der Emissioun. Mä d'Changementer an der Regierung, een neien Deontologie-Code fir d'Regierung, d'Klimapolitik oder d'Wunnengsnout, aus der Vue vun der DP, si weider Sujete mam Premier Xavier Bettel.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.