E Samschdeg si Vertrieder vun der CSV, dem OGBL an der Chambre de commerce eis Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich".

105.000 Persoune sinn dem Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg ausgesat. Dat sinn iwwer 18 Prozent vun der Populatioun. Zuelen, déi mir dëse Samschden an der Emissioun Background beliichten.

Ass d’Strategie vun der Regierung déi richteg. Kënnen eng Erhéijung vum Mindestloun, de gratis ëffentlechen Transport oder gratis Schoulbicher eppes géint den Aarmutsrisiko an d’Aarmut ausriichten. Dat kucke mir zesumme mam Marc Wagener vun der Chambre de commerce, dem Frederic Krier vum OGBL an dem Paul Galles vun der CSV.

De Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt, tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.