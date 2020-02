Den Direkter vun der Prisongsverwaltung ass Invité dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich".

Wei gesäit den Alldag am Prisong aus? Wat sinn d'Defien? Mir raumen op mat Virurteeler an schwätzen iwwer Fakten: dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background am Gespréich mam Direkter vun der Prisongsverwaltung Serge Legil.

Donieft kucke mer op d'Zukunft vum Strofvollzuch. Spéitstens am Januar 2023 soll den Uerschterhaff opgoen, e Prisong fir Leit an Untersuchungshaft. Wou sinn mer drun beim Ëmsetze vun der Reform? Ginn et Léisunge fir Fraen a Mannerjäreger am Prisong?

