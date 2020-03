D'Buergermeeschtere vun de Gemengen Déifferdeng, Schieren a Veianen sinn eis Invitéen dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich".

E puer Wochen, respektiv e puer Méint no hire Vereedegunge sinn dëse Samschden d'Buergermeeschtere vun Déifferdeng, Schieren a Veianen eis Invitéen am Studio. Mam Christiane Brassel-Rausch, mam Eric Thill a mam Claude Tonino kucke mer op hir nei Funktioun, awer och op Erausfuerderunge a Problemer vun hire Gemengen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.